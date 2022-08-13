Кошель рассказал, как будут срывать референдумы: теракты и кровавые расправы

Генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что лучший способ сорвать референдумы в неподконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей — это теракты, запугивание местных жителей и физические расправы.

"Референдум не состоится. Имеет место очень серьезное сопротивление людей и партизанское движение. К примеру, 8 августа были физически нейтрализованы, подрезаны ножами два человека из комиссии проведения референдума", — отметил он в эфире украинского "Радио Новое время".

В качестве примера гендиректор случай в населённом пункте Михайловка Запорожской области, в котором проживает порядка 12-ти тысяч жителей.

"Когда пытались набрать членов комиссии по вопросам проведения референдума в этом населенном пункте на 12 тыс. человек смогли найти лишь одного желающего", — констатировал он.

По словам Кошеля, чем ближе время к проведению референдума, тем больше терактов будет происходить.

"Действия украинских партизан — теракты, подрывы, физическое уничтожение. Мы фактически через день получаем в информационном поле сообщения о том, что "заместители городского главы", "члены правительства" и т. д. просто физически уничтожаются, организуются теракты. И естественно, это движение будет набирать силу дальше", — заключил он.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион фактически больше не находится в юрисдикции Украины.