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В Австрии полиция задержала украинских дипломатов за езду в пьяном виде

Мир

В Австрии полиция задержала украинских дипломатов за езду в пьяном виде. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

В Австрии полиция задержала украинских дипломатов за езду в пьяном виде

Инцидент произошёл в пятницу утром. Четверо немецких отпускников ехали по центру города, когда в их автомобиль возле Ратуши врезалась другая машина, выехавшая на встречную полосу.

Увидев прибывших на место происшествия полицейских, водитель врезавшегося автомобиля (причём очевидцы уверяют, что перед этим произошла смена водителя) резко нажал на газ и на большой скорости уехал с места происшествия.

Началась погоня по центру Вены, в результате которой нарушители всё-таки были настигнуты. Полицейские остановили машину и с пистолетами наизготовку потребовали, чтобы трое пассажиров вышли из неё.

Те с большой неохотой подчинились, что неудивительно, так как из инсайдерских кругов стало известно, что эти люди были высокопоставленными дипломатами украинского посольства, пишет издание.

39-летний водитель от теста на алкоголь отказался, а 33-летний пассажир, который, по словам свидетелей, находился за рулём изначально, согласился пройти тест с помощью алкотестера. Результат составил 2,32 промилле.

"Если посольство Украины в Вене не лишит подозреваемых дипломатического иммунитета, пьяное буйство останется юридически безнаказанным", — подводит итог истории автор статьи.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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