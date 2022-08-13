Глава военной разведки Британии: конфликт на Украине будет затяжным

Украина и Россия вряд ли добьются каких-либо решительных военных успехов в этом году. Такое мнение высказал глава военной разведки Великобритании Джим Хоккенхалл в интервью британскому телеканалу.

Генерал, вопреки прогнозам украинских спикеров, заявил, что решительных сдвигов на юге в ближайшие месяцы ожидать нереально.

Хоккенхалл добавил, что ему понятно желание Украины вернуть территорию, однако он не верит, что стороны будут способны на решительные действия в этом году.

При этом глава британской разведки допустил, что попытки наступлений и контратак будут. Но конфликт на Украине, по его мнению, ожидается затяжным.