Украина и Россия вряд ли добьются каких-либо решительных военных успехов в этом году. Такое мнение высказал глава военной разведки Великобритании Джим Хоккенхалл в интервью британскому телеканалу.
Генерал, вопреки прогнозам украинских спикеров, заявил, что решительных сдвигов на юге в ближайшие месяцы ожидать нереально.
Хоккенхалл добавил, что ему понятно желание Украины вернуть территорию, однако он не верит, что стороны будут способны на решительные действия в этом году.
При этом глава британской разведки допустил, что попытки наступлений и контратак будут. Но конфликт на Украине, по его мнению, ожидается затяжным.
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