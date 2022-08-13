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The Hill: США поражены неизлечимой "исторической амнезией и геном глупости"

Мир

США в любые исторические вехи поражает "амнезия", а ген "глупости" запрограммирован в политической и стратегической ДНК страны, заявил американский политолог Харлан Ульман.

The Hill: США поражены неизлечимой "исторической амнезией и геном глупости"

По мнению политолога, американские власти на протяжении десятилетий следуют странному принципу: "стреляй, потом возьми наизготовку, потом найди цель".

"Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай "исторической амнезии" у Америки может оказаться гораздо более тяжёлым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Он до сих пор очень заразно и передаётся из поколения в поколение американцев", — заявил политолог в статье для The Hill. — Американские президенты практиковали извращённый принцип "стреляй, потом возьми наизготовку, потом найди цель".

По мнению Ульмана, ошибки и конфузы американцев ничему не учат. Промахи в Холодной войне, повторяют и по сей день.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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