В Таджикистане повторяется украинский сценарий, а президент страны Эмомали Рахмонов идёт по пути Виктора Януковича, лавируя между Западом и Востоком. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.
Он порассуждал на тему будущего среднеазиатских республик в своём Telegram-канале, отметив, что происходящее в Таджикистане ему лично не очень нравится.
По словам репортёра, в таджикском кейсе между кланами, поддерживающими близость с США и Британией, и кланами — сторонниками Китая, радикальных ислаимстов, а то и просто старинными врагами президента Рахмонова, закончиться всё может очень плохо, например, войной.
При этом Россия не сможет в таком случае вести в Таджикистане самостоятельную политику, её дело — входить в альянс с Китаем, если этого захочет Пекин, считает военкор.
Он также обратил внимание на присутствие США и в Казахстане.
"Янки ушли из Афганистана, чтоб расползтись по всей Средней Азии. И плевать им на "зону российских интересов"", — заключил Сладков.
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