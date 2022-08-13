Полковник Хаузен: Украина не сможет навредить Крыму — нет ни авиации, ни флота

Вооруженные силы Украины сейчас не могут нанести реальный вред РФ в Крыму, уверен отставной полковник ВС Бельгии, военный эксперт Роджер Хаузен.

По словам специалиста, украинская армия уже истощена и продолжает нести потери, потому атака Крымского полуострова невозможна ни с воздуха, ни с моря.

"Ни в воздухе, поскольку у неё (у украинской армии. — Прим. ред.) почти не осталось авиации и беспилотников. Ни на море, так как украинский флот сегодня не имеет большого значения", — заявил Хаузен.

Наземная операция, считает эксперт, и вовсе обречена на провал. Для этого ВСУ придётся пробивать коридор в Крым в районе Херсона, а для подобной наступательной операции у Украины отсутствуют военные ресурсы.

Также полковник назвал популистскими все заявления украинских пропагандистов о "завоевании" Крыма. Российская военно-морская база в Севастополе является настоящей крепостью и имеет большую ценность для Москвы, рассказал он изданию De Morgen.

"Для этого Киеву нужно огромное количество оружия с Запада, новые военно-воздушные силы и военно-морской флот. Это невозможно", — резюмировал аналитик.