Арестович заявил, что мобилизации в России не будет

Мобилизации в России не будет. Так считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

После начала специальной военной операции на Украине некоторые СМИ, в основном, западные, не раз писали о том, что скоро в России будет объявлена мобилизация населения. Однако "прогнозы экспертов" каждый раз не сбывались.

Теперь же с заявлением выступил и Арестович, который высказал мнение, что мобилизации в РФ не планируется

"Не будет мобилизации в России", — сказал представитель киевского режима, выступая в прямом эфире одного из подкастов.

Кроме того, Арестович опроверг возможность нанесения удара по ВСУ из Белоруссии. О том, что против Украины готовы воевать около 13 тысяч белорусов из числа действующих и бывших военнослужащих ранее заявили в Генштабе ВСУ.