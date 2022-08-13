Мобилизации в России не будет. Так считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
После начала специальной военной операции на Украине некоторые СМИ, в основном, западные, не раз писали о том, что скоро в России будет объявлена мобилизация населения. Однако "прогнозы экспертов" каждый раз не сбывались.
Теперь же с заявлением выступил и Арестович, который высказал мнение, что мобилизации в РФ не планируется
"Не будет мобилизации в России", — сказал представитель киевского режима, выступая в прямом эфире одного из подкастов.
Кроме того, Арестович опроверг возможность нанесения удара по ВСУ из Белоруссии. О том, что против Украины готовы воевать около 13 тысяч белорусов из числа действующих и бывших военнослужащих ранее заявили в Генштабе ВСУ.
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