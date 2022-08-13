Возобновились поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба"

Поставки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Чехию транзитом через Украину были возобновлены. Согласно информации компании Mero, которая владеет участком трубопровода, Прага получает чёрное золото без перебоев.

"Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" на чешскую территорию были восстановлены в 20:00 по центральноевропейскому времени", — отмечается в сообщении. — Снабжение нефтью чешских нефтеперерабатывающих предприятий осуществляется бесперебойно по плану".

Ранее иностранные СМИ сообщали, что оплату по договору транзита, украинская сторона получила в полном объёме в контексте южной ветки "Дружбы". Платёж был разблокирован голландским ING, однако сам банк это не прокомментировал.