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Сладков оценил мобилизационный потенциал Киева: будут множиться кладбища 

Мир

Известный военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков оценил мобилизационный потенциал Украины.

Сладков оценил мобилизационный потенциал Киева: будут множиться кладбища 

Сладков уже много лет освещает конфликт на Украине. По его мнению, мобилизация на Украине ещё "достаточно состоятельна". По словам Сладкова, там ещё живёт 37 млн граждан, которые не прошли "карательную операцию против Донбасса и войну Запада против России". Военкор отметил, что людской ресурс, которым владеет Киев, это на самом деле не очень хорошая ситуация для самой Украины. По его мнению, Запад будет "выжимать эту территорию до конца".

"Качество украинского боевого резерва все ниже, обеспечение все хуже. Значит, будут множиться кладбища на Украине. Чего ж тут хорошего", — отмечает Сладков.

Сладков заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский продлил мобилизацию не для победы Украины. По мнению военкора, это было сделано по указке Великобритании и США.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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