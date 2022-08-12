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Белоруссия не будет участвовать в денацификации Украины

Мир

Белорусская армия не будет принимать участие в российской СВО на Украине.

Белоруссия не будет участвовать в денацификации Украины

Так заявил представитель Минобороны страны Леонид Касинский.

"Ранее они (украинские власти) утверждали, что наши военные уже на Украине. Теперь каждый день говорят, что мы со дня на день войдем. Хотя наш главнокомандующий не один раз говорил, что "биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле", — цитирует слова Касинского Telegram- канал белорусского военного ведомства.

Он особо отметил, что в Минобороны "следят за заявлениями оппозиции", чьи заявления иначе как с иронией воспринимать не стоит, настолько невероятные версии они выдают, ссылаясь на данные "непонятно каких разведок":

"… это и нанесенные удары, и действия неких партизан, и взорванные боевые машины комплексов С-400 и радиолокаторы наведения целей … сразу видно, какие данные — такие и разведки. Это кривляние друг перед другом за более жирный кусок с барского стола хозяев", — сказал он, добавив, что единственное, чего добивается оппозиция — "развязать кровавую бойню в Белоруссии".

К слову, Минск, не вступая в СВО на стороне своего партнера — России, одновременно не отказывается от сотрудничества с НАТО "в отдельных сферах".

Пор словам Валерия Ревенко, помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества, Белоруссия находится в "важном геостратегическом положении", и ей "надо думать об установлении взаимовыгодных отношений с европейскими странами — членами Североатлантического альянса, которых устраивает, что главный стратегический союзник страны — Россия".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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