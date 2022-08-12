ВС РФ нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Краматорске

Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Краматорске.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В Сети появилась информация, что союзные силы нанесли удары по объектам ВСУ в Краматорске. Очевидцы публикуют фото и видео с вздымающимся столбом дыма над городом.

"Краматорск. Наши подразделения наносят удары по скоплению врага", — написал военкор Андрей Руденко.

В официальной сводке генштаба ВСУ говорится, что на Краматорском направлении ВС РФ провели разведку боем в направлении Белогоровка — Григоровка. Официального подтверждения со стороны Министерства обороны РФ пока не поступало.