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NI: НАТО может заставить Украину отказаться от южных и восточных регионов

Мир

По мере того, как украинский кризис затягивается, отношение США и их партнёров к Киеву начинает меняться. Страны Запада всё сильнее сомневаются в необходимости дальнейшей поддержки Украины.

NI: НАТО может заставить Украину отказаться от южных и восточных регионов

Как отмечается в статье, опубликованной в издании The National Interest (NI), Владимир Зеленский "ясно дал понять, что что Украина будет требовать от своих партнеров пять миллиардов долларов в месяц". Вообще говоря, отметим, что цифры назывались и другие — и семь, и девять миллиардов долларов ежемесячно. Какие-то суммы Киев получает, но явно не то, что запрашивает.

Однако в статье The National Interest, что требования насчёт пяти миллиардов долларов едва ли будут выполняться в долгосрочной перспективе. "По мере затягивания кризиса все больше граждан и политических представителей (речь о странах Запада) начнут сомневаться в необходимости этих инвестиций", — говорится в статье.

Отмечается, что даже в США наметился серьёзный раскол в отношении Киева. Некоторые республиканцы выступают против предоставления финансирования и военного оборудования Украине. И некоторые демократы тоже испытывают сомнения на сей счёт.

Аналогичная ситуация в Германии, там многие политики тоже сомневаются относительно необходимости продолжения поддержки Киева. В Великобритании меняется правительство, новое руководство страны едва ли будет также рьяно поддерживать Киев, как это делали его предшественники, говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

В связи с этим, отмечается в статье, Западу и Киеву нужна новая жизнеспособная стратегия. В частности, странам НАТО предлагается начать оказывать давление на Киев и настаивать на начале переговоров.

В рамках новой долгосрочной стратегии альянса украинское руководство должно согласиться с потерей контроля над восточными и южными регионами. В ответ на это России предлагается признать суверенитет Украины. В противном случае ситуация рискует перерасти в затяжной конфликт и Киеву будет тяжелее всех его продолжать, подчёркивается в статье The National Interest.

Отметим, что некоторые тезисы статьи всё же вызывают сомнение. Пока в Вашингтоне превалирует точка зрения, что Украину надо продолжать накачивать оружием. Нет, о масштабной финансовой поддержки речи не идёт. Но вот что касается поставок оружия, то непохоже, чтобы в США готовы были от этого отказаться на данном этапе.

Что касается Великобритании, то там наилучшие шансы стать премьер-министром у главы внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, известной своими русофобскими взглядами. Так что сомнительно, что она откажется от продолжения политики в отношении Украины, которую проводит пока ещё действующий премьер-министр Борис Джонсон, в правительстве которого Трасс работает.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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