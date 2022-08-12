WSJ: Украина испытывает трудности с выплатами зарплат солдатам ВСУ

Киевский режим с трудом находит деньги на выплату зарплат военным, поскольку Украины тратит 60% бюджета на оборонные нужды, сообщает Wall Street Journal.

Украинский глава Минфина Сергей Марченко назвал текущую ситуацию в финансовой сфере страны круглосуточной "головной болью". Из-за нехватки средств Центробанк Украины регулярно запускает печатный станок, однако это приводит к обесцениванию гривны и росту инфляции.

"Налоговые поступления покрывают только около 40 процентов государственных расходов", — сообщается в статье.

Военные расходы "съедают" 60% бюджета Украины. Чтобы покрывать их и не допускать существенного регресса в экономике, Киеву нужно каждый месяц тратить пять миллиардов долларов, подсчитали эксперты.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского прибирает к рукам половину средств, выделяемых на зарплату солдатам Вооружённых сил страны. Причём часть денег отправляется в США на поддержку Демократической парии.