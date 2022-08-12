Киевский режим с трудом находит деньги на выплату зарплат военным, поскольку Украины тратит 60% бюджета на оборонные нужды, сообщает Wall Street Journal.
Украинский глава Минфина Сергей Марченко назвал текущую ситуацию в финансовой сфере страны круглосуточной "головной болью". Из-за нехватки средств Центробанк Украины регулярно запускает печатный станок, однако это приводит к обесцениванию гривны и росту инфляции.
"Налоговые поступления покрывают только около 40 процентов государственных расходов", — сообщается в статье.
Военные расходы "съедают" 60% бюджета Украины. Чтобы покрывать их и не допускать существенного регресса в экономике, Киеву нужно каждый месяц тратить пять миллиардов долларов, подсчитали эксперты.
Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского прибирает к рукам половину средств, выделяемых на зарплату солдатам Вооружённых сил страны. Причём часть денег отправляется в США на поддержку Демократической парии.
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