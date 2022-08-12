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Daily Express: Россия может атаковать спутники и обрушить экономику Британии

Мир

Россия может уничтожить экономику Великобритании без единого выстрела, заявил британский журналист Джейкоб Пол в статье для издания Daily Express.

Daily Express: Россия может атаковать спутники и обрушить экономику Британии

Британские политики боятся, что Россия может обрушить экономику Британии, атаковав глобальные спутниковые навигационные системы.

"Недавние атаки на глобальные спутниковые навигационные системы (GNSS), от которых зависит большая часть всей цифровой инфраструктуры Великобритании, вызвали опасения, что Россия может обрушить всю британскую экономику", — отметил автор.

По данным британских министров и экспертов, у России есть технологии, позволяющие ей оказать влияние на спутниковые системы GNSS, от которых зависит работа важных секторов экономики Британии.

По словам гендиректора компании NextGen Ганеша Паттабирамана, у России есть возможность заглушить сети GPS. Он назвал эти данные общеизвестным фактом.

Журналист подчеркнул, что атаки Москвы на системы GNSS приведут к нарушению функционирования авиационной отрасли, коллапсу в финансовой сфере и других секторах экономики Великобритании, в результате чего страна будет ежедневно нести убытки в размере одного миллиарда фунтов стерлингов.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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