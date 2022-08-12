The Spectator: запрет на выдачу виз россиянам ошибочный и расистский

Журналист британского издания The Spectator заявил, что предложение Зеленского запретить выдачу виз россиянам является ошибочным, расистским и играет на руку Путину.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил в интервью Washington Post, что "самая важная санкция", которую ЕС может применить к России, — это "закрыть границы, потому что русские отбирают чужую землю". По мнению Зеленского, граждане РФ должны "жить в своём мире, пока не изменят свою философию".

Автор The Spectator заявляет, что подобные высказывания лишь подтверждают слова Владимира Путина о том, что Запад презирает Россию, а запрет на выдачу виз недвусмысленно наказывает россиян за то, что они русские. Журналист отмечает, что подобный запрет "абсолютно и опасно ошибочен".

Бывший президент США Барак Обама заявил, что запрет выдачи виз гражданам РФ "предаст наши глубочайшие ценности". Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, напротив, поддержала предложение Зеленского и заявила, что посещение Европы является "привилегией, а не правом человека". Её поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

The Spectator отмечает, что санкции в первую очередь направлены на подрыв российской экономики, а элемент коллективного наказания — это побочный, сопутствующий ущерб, но не основная задача. Журналист считает, что ЕС лучше было бы наоборот отменить ограничения на поездки для россиян, как Брюссель уже сделал для украинцев. Таким образом, по мнению автора, Евросоюз подорвал бы основы правления Путина.