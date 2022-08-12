Секретарь СНБО хочет проверить всех украинцев на предмет сотрудничества с РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о желании проверить всех украинцев, без каких-либо исключений, на предмет возможного сотрудничества с Россией.

"Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории", — цитирует Данилова telegram-канал украинского издания "Страна".

Стоит заметить, что пожелания Алексея Данилова пусть и не в масштабах всей страны, но выполняются.

Несколько дней назад власти Николаева организовали поквартирный обход всех домов для выявления нелояльных жителей. Причём сами же об этом и сообщили — в лице главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой.

"Ходят прямо по квартирам. Смотрят каждую, документы и мобильные телефоны проверяют всё", — отметила она.

Тем жителям города, которые не смогли его покинуть, было рекомендовано запастись продуктами, водой и товарами первой необходимости.

Позднее глава Николаевской администрации Виталий Ким отчитался, что были задержаны пять человек. И что будет с этими людьми, остаётся только догадываться…

А вообще, конечно, весьма показательно, что высокопоставленный украинский чиновник заявляет о желании проверить всех без исключения граждан страны на предмет сотрудничества с Россией. Это после стольких-то лет безостановочной антироссийской пропаганды.