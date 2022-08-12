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Аналитик Охрименко не согласился со словами Медведева насчёт Зеленского

Мир

Украинский экономист и аналитик из Киева Александр Охрименко в беседе с Pravda.Ru прокомментировал прогноз замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, данный им относительно будущего украинского лидера Владимира Зеленского.

Аналитик Охрименко не согласился со словами Медведева насчёт Зеленского

Медведев 12 августа сказал, что Зеленского в будущем ждут только два пути — трибунал или вторые роли в комедийных шоу.

Охрименко категорически не согласился с высказыванием Медведева, посчитав его не соответствующим действительности. Эксперт назвал Зеленского одним из лучших и сильных президентов Украины, которого, согласно опросам, поддерживает более 90% украинцев.

"По этой причине вот эти все разговоры о каком-то слабом президенте, это просто еще раз говорит, что в Кремле понимают, что Зеленский — сильный президент. Был бы Порошенко, ну что ж, но у нас Зеленский", — сказал Охрименко.

Аналитик убеждён, что Зеленский с большой долей вероятности будет избран президентом во второй раз, поскольку Конституция Украины это позволяет. Однако, согласно действующему законодательству, остаться президентом на третий срок Зеленский не сможет. Однако аналикти уверен, что украинский лидер так или иначе останется в политике, просто в какой-нибудь другой должности.

"Зеленский — политик. В любом случае даже если… По Конституции Украины два раза можно быть президентом. Да, большая вероятность, что в следующие выборы Зеленского выберут. Но в третий раз его просто не смогут выбрать, потому что по Конституции это запрещено. По этой причине он останется как политический лидер в виде партии, спикера парламента, премьер-министра в зависимости, там как будет… Когда уже когда он не может избираться президентом, тогда он может идти в Верховную Раду. Пожалуйста, чтобы хорошо смотрелось, это и этично, политично", — заключил Охрименко.

Ранее Медведев сказал, что закономерным итогом для Зеленского будет либо трибунал, либо возвращение на вторые роли в комедиях.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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