Член парламента Казахстана Айдос Сарым заявил, что Россия является "не совсем надёжным" нефтяным партнёром. Об этом свидетельствую события в мире, добавил политик.
"Аварии на КТК (Каспийском трубопроводном консорциуме. — Прим. ред.) и прочие вещи заставляют напрягаться", — подчеркнул депутат, слова которого передаёт "Говорит Москва".
Вместе с этим чиновник сообщил, что казахстанские власти планируют найти новые пути передачи нефти через Азербайджан и Иран в Турцию. Сарым объяснил это решение "честным предпринимательством".
Ранее военный эксперт Алексей Леонков уличил лидеров Казахстана в поставках оружия на Украину через Великобританию.
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Активность российских подлодок возросла после начала СВО на украинской территории, особенно в Северном море, заявили британские журналисты.