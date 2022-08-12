Казахстанский депутат Сарым назвал РФ "не совсем надёжным" нефтяным партнёром

Член парламента Казахстана Айдос Сарым заявил, что Россия является "не совсем надёжным" нефтяным партнёром. Об этом свидетельствую события в мире, добавил политик.

"Аварии на КТК (Каспийском трубопроводном консорциуме. — Прим. ред.) и прочие вещи заставляют напрягаться", — подчеркнул депутат, слова которого передаёт "Говорит Москва".

Вместе с этим чиновник сообщил, что казахстанские власти планируют найти новые пути передачи нефти через Азербайджан и Иран в Турцию. Сарым объяснил это решение "честным предпринимательством".

Ранее военный эксперт Алексей Леонков уличил лидеров Казахстана в поставках оружия на Украину через Великобританию.