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Казахстанский депутат Сарым назвал РФ "не совсем надёжным" нефтяным партнёром

Мир

Член парламента Казахстана Айдос Сарым заявил, что Россия является "не совсем надёжным" нефтяным партнёром. Об этом свидетельствую события в мире, добавил политик.

"Аварии на КТК (Каспийском трубопроводном консорциуме. — Прим. ред.) и прочие вещи заставляют напрягаться", — подчеркнул депутат, слова которого передаёт "Говорит Москва".

Вместе с этим чиновник сообщил, что казахстанские власти планируют найти новые пути передачи нефти через Азербайджан и Иран в Турцию. Сарым объяснил это решение "честным предпринимательством".

Ранее военный эксперт Алексей Леонков уличил лидеров Казахстана в поставках оружия на Украину через Великобританию.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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