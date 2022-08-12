Украинский гамбит Запада, направленный против России, с треском провалился, считает американский писатель и политический аналитик Джеймс Ховард Канстлер.
После начала спецоперации на Украине Запад ввёл против России беспрецедентные санкции и начал вести против неё информационную войну. Однако эти усилия не увенчались успехом, отметил Канстлер в статье для издание The Daily Reckoning.
"Западный гамбит на Украине — это провал, глупый просчет, который был очевиден с самого начала. Все чего он достиг, — это показал жалкую зависимость наших европейских союзников от российской нефти и газа", — отметил автор материала.
Если Россия установит контроль над Чёрным морем и всей Украиной, то "Европа будет голодать и замерзать", подчеркнул аналитик.
По его словам, борьба Запада с РФ пошла не по плану Вашингтона, Лондона и Брюсселя. В скором времени правительства западных стран будут уходить в отставку из-за того, что не смогут справиться с обрушившимися на ними проблемами. В итоге всё это приведёт к распаду Североатлантического альянса и ЕС, предрёк Канстлер.
"Я могу представить сценарий, при котором НАТО и Европейский союз распадутся в бессильном позоре", — подчеркнул он.
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