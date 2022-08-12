The Daily Reckoning: Европа будет голодать и замерзать после потери Украины

Украинский гамбит Запада, направленный против России, с треском провалился, считает американский писатель и политический аналитик Джеймс Ховард Канстлер.

После начала спецоперации на Украине Запад ввёл против России беспрецедентные санкции и начал вести против неё информационную войну. Однако эти усилия не увенчались успехом, отметил Канстлер в статье для издание The Daily Reckoning.

"Западный гамбит на Украине — это провал, глупый просчет, который был очевиден с самого начала. Все чего он достиг, — это показал жалкую зависимость наших европейских союзников от российской нефти и газа", — отметил автор материала.

Если Россия установит контроль над Чёрным морем и всей Украиной, то "Европа будет голодать и замерзать", подчеркнул аналитик.

По его словам, борьба Запада с РФ пошла не по плану Вашингтона, Лондона и Брюсселя. В скором времени правительства западных стран будут уходить в отставку из-за того, что не смогут справиться с обрушившимися на ними проблемами. В итоге всё это приведёт к распаду Североатлантического альянса и ЕС, предрёк Канстлер.

"Я могу представить сценарий, при котором НАТО и Европейский союз распадутся в бессильном позоре", — подчеркнул он.