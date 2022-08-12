Марков назвал россиян "евреями ХХI века" из-за нарушения Европой их прав

По мнению политолога Сергея Маркова, Европа своим отношением к россиянам доказала, что ценности, которыми она так гордилась — демократия, свобода, — теперь ничего не значат.

А если европейские лидеры пойдут на поводу у украинского лидера Владимира Зеленского и закроют въезд на свою территорию для всех граждан РФ, это поставит их в положение евреев 21 века.

"И еще: так происходит падение Европы. Главными их ценностями были свобода, демократия, а сейчас на наших глазах Европа отказывается от важнейшего — прав человека на свободу передвижения и свободу выбора места жительства, как одно из фундаментальных прав человека", — сказал Марков в разговоре с "Украиной.ру".

Политолог призвал русских не терпеть такое к себе отношение, а защищаться — созвать экстренное заседание Совбеза, на котором объявить россиян "евреями 21 века", официально это зафиксировать и попросить мир защитить нас.

"Мы русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием", — заключил Марков.