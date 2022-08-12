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Адмирал Попов оценил "погоню" НАТО за атомной подлодкой ВМФ РФ: "Это сказка"

Мир

Заставить атомную подводную лодку (АПЛ) всплыть по причине её обнаружения в подводном положении — это сказка. Об этом заявил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве Российской Федерации Вячеслав Попов, комментируя Pravda.Ru публикацию британского таблоида о "погоне" самолёта P-8 Poseidon за российской АПЛ около берегов Норвегии. 

Адмирал Попов оценил "погоню" НАТО за атомной подлодкой ВМФ РФ: "Это сказка"

"Атомной подводной лодке нет необходимости всплывать. Если она всплыла, то была другая причина и другая цель", — отметил он.

По мнению Попова, в западной прессе пытаются любыми методами выставить Москву в негативном свете. Он считает, что на страницах британских СМИ будут и дальше выдумывать небылицы с целью дискредитации России.

Ранее издание Express заявило, что патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon устроил "погоню" за российской многоцелевой атомной подводной лодкой проекта 971 "Щука-Б". Кроме того, субмарина якобы была вынуждена всплыть из-за манёвров штурмовика.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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