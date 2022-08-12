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Михайленко: визит Медведева в ЛНР подтвердил важность республик для Кремля

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Сейчас Кремль решает две важнейшие задачи: восстановление пострадавших регионов на территории Украины и в Донбассе, а также свободное волеизъявление местного населения по поводу вхождения в РФ. Так доктор политических наук, профессор Александр Михайленко прокомментировал Pravda.Ru визит Дмитрия Медведева в ЛНР.

Михайленко: визит Медведева в ЛНР подтвердил важность республик для Кремля

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области однозначно высказались о своём желании стать россиянами, напомнил эксперт. Сейчас в российском правительстве на высшем уровне обсуждается официальная форма референдумов, предположил Михайленко, свобода волеизъявления граждан не должна вызывать сомнений ни у кого в мире.

Не менее важный вопрос — восстановление экономики освобождённых от националистов территорий, отметил он. Экономика РФ в настоящее время испытывает невероятное давление из-за небывалого количества антироссийских санкций, подчеркнул Михайленко, но ограниченность в средствах не должна сказаться на результатах.

"Каким образом их (бюджетные средства. — Прим. ред.) использовать эффективно — это вопрос государственного управления приоритетной важности", — добавил он.

11 августа зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику. На встрече с главами ЛДНР обсуждались вопросы экономического и социального развития Донбасса, а также тема безопасности республик.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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