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Депутат ЕП Тоом: Эстония проявила слабоумие, решив закрыть границы для россиян

Мир

Решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными самим Таллином, демонстрирует слабоумие. Об этом заявила депутат Европарламента (ЕП) Яна Тоом.

Депутат ЕП Тоом: Эстония проявила слабоумие, решив закрыть границы для россиян

В эфире канала ETV она напомнила, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала предложение главы МИД страны Урмаса Рейнсалу закрыть границу для граждан России.

"Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Всё, что мы можем сделать, так это запретить визы, которые мы сами выдали людям. По-моему, мы выглядим слегка слабоумными в этой ситуации", — сказала Тоом.

По её словам, Эстония не сможет продвинуть инициативу, связанную с запретом виз для россиян, на Совете ЕС. Как пояснила депутат ЕП, такие ограничения не помогут урегулировать украинский кризис. Она также добавила, что санкции должны быть направлены на поддержание демократии и восстановление мира.

Ранее Каллас призвала Запад прервать с РФ все торговые и деловые отношения. Она считает, что бизнес с российской стороной подрывает санкции, введённые Евросоюзом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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