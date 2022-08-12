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Володин: Байден и Зеленский понесут ответственность за последствия атак на ЗАЭС

Мир

Ответственность за последствия атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) будет лежать на лидере США Джо Байдене и президенте Украины Владимире Зеленском. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: Байден и Зеленский понесут ответственность за последствия атак на ЗАЭС

По его словам, действия Киева и Вашингтона способны привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС. Он напомнил, что украинские военные обстреливают атомную электростанцию ракетами и тяжёлой артиллерией.

Жителям большинства регионов Украины и ряда европейских стран может грозить опасность, пояснил политик.

"Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы", — отметил Володин.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрелы ЗАЭС прекратятся, когда ВСУ уйдут из Марганца, Никополя и Томаковки.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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