Пекин: борьба США против Китая не кончится добром — в КНР 1,4 млрд человек

Борьба США с Китаем добром не кончится, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Как подчеркнул глава китайского МИД, Вашингтону не стоит забывать, что на территории страны проживают более 1,4 миллиарда человек.

По словам Ван И, Вашингтон всеми силами пытается обострить конфликт вокруг Тайваня, но не задумывается о серьёзности последствий.

"Пелоси посетила Тайвань, Китай, устроила политическую провокацию и создала напряжённость в Тайваньском проливе… Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь ещё больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится", — заявил министр на брифинге.

Ван И подчеркнул, что Китай не пытается, в отличие от Штатов, сменить статус-кво Тайваня. А манипулируя проблемами полуострова и разжигая конфликт, Вашингтон пытается надавить на Пекин, что недопустимо.