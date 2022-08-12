Баширов: последний шанс Киева остановить спецоперацию — взорвать Запорожскую АЭС

Как и в 2014 году, киевский режим осознал, что терпит поражение на поле боя. Тогда ВСУ сбили малазийский Boeing, теперь готовы повторить Чернобыль.

Действующие украинские власти, руководимые западными спецслужбами, вновь готовят чудовищную провокацию. Чтобы избежать справедливого возмездия за свои преступления, Киев пытается взорвать Запорожскую АЭС, уверен российский политический аналитик Марат Баширов.

Украинские боевики уже несколько дней обстреливают ракетами атомную станцию, напомнил эксперт. Им уже удалось повредить наружную сетевую инфраструктуру, и специалисты опасаются, что от новых ударов пострадают защитные конструкции хранилища отработанного ядерного топлива.

Даже если будет принято решение об остановке ЗАЭС, в течение нескольких лет её необходимо обеспечивать электроэнергией из других источников для охлаждения реактора, чтобы избежать новой Чернобыльской катастрофы. Сейчас понятно, что националисты прицельно бьют по линиям электропередач.

"Какую цель преследует Киев и Запад? Опять избежать стратегического военного поражения", — уверен Баширов.

В случае аварии придётся прекратить боевые действия в стокилометровом радиусе, срочно приступать к массовой эвакуации населения, а после нейтрализовывать последствия.

"Да, это цена избежания поражения Киева. Готов ли Запад заплатить такую?" — задаётся вопросом эксперт.

По его словам, обычные обыватели на это никогда бы не пошли, но власть имущие циники в Европе и США способны и не на такие подлости.