Пушков: нефтяное эмбарго накажет куда больше Европу, чем Россию

Сегодняшняя ситуация на энергетическом рынке показывает, что Евросоюзу придётся тяжело без российской нефти. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Европа ещё может избежать огромных потерь из-за нефтяного эмбарго. Как пояснил сенатор, у Брюсселя есть время на то, чтобы внести коррективы в собственные санкции, утверждённые в отношении Москвы.

"Эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию", — считает Пушков.

Кроме того, он допустил возможный отказ Евросоюза от ограничений на поставки нефти из РФ, ведь, согласно официальному принципу ЕС, санкции должны сказываться на России сильнее, чем на европейских странах. В данном случае выходит наоборот, заключил сенатор.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас сообщил, что Россия продолжает одерживать победу на нефтяном рынке, несмотря на санкционное давление.