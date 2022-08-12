Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Херсонская ВГА: жители региона выходят из "сумрака украинской пропаганды"
Рогов: приказы наносить удары по ЗАЭС отдают в Лондоне и Вашингтоне
The Washington Post: в доме Трампа искали секретные документы о ядерном оружии
SCMP: попытки США склонить страны к ограничению цен на нефть РФ терпят крах
Небензя: Запад дал Киеву карт-бланш на любые преступления
ВЗГЛЯД: Время играет против Украины
Адвокат Добровинский об Успенской: "Ей грозит тюрьма, поэтому она так реагирует"
Дмитрий Гордон* об Арестовиче: "Шут, аферист, плохой человек"
ВС РФ ведут бои в Артёмовске на мебельной фабрике и заводе Лафарж

Белый дом: США намерены вывести из-под санкций российские продукты питания

Мир

Американские власти стремятся вывести из-под санкций продовольственные товары, которые Россия поставляет на международный рынок, заявила помощник госсекретаря США Молли Фи. Однако по её словам, Вашингтон не намерен уступать в вопросе потолка цен на российскую нефть и хочет лишить Москву доходов от чёрного золота.

Белый дом: США намерены вывести из-под санкций российские продукты питания

Как подчеркнула Фи, если Россия прекратит поставлять продукты, в такие страны, как Африка, это может грозить голодом.

"Власти очень стараются вывести из-под санкций все российские продукты питания, поскольку осознают, что они важны для многих потребителей во всём мире, в том числе в Африке", — пояснила помощник госсекретаря на брифинге, посвящённом политике Вашингтона в отношении стран Африки.

При этом политик уточнила, что в контексте поставок нефти из России и возможного введения потолка цен на чёрное золото, "скидок" не будет даже для африканских стран.

"Мы пытаемся лишить Россию доходов, которые она получает от продажи нефти", — резюмировала Фи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем

Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.

СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии
Мир. Новости мира
Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии
Силовые структуры
Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”
Силовые структуры
Шольц: Путин в какой-то книге об истории прочитал, что это его территория
Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Любовь Степушова США пустили Латвию вперёд, чтобы узнать реакцию РФ на статус "террориста" Любовь Степушова Александр Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Артамонов
Силовые структуры
Defence24: мины ВМС Финляндии установлены в Балтийском море
Силовые структуры
Полковник Хатылев: у России появилось новое оружие против HIMARS на Украине
Пленный майор ВСУ "Волына" извинился перед жителями Донбасса: я не хотел такого
Мир. Новости мира
Пленный майор ВСУ "Волына" извинился перед жителями Донбасса: я не хотел такого
Последние материалы
Херсонская ВГА: жители региона выходят из "сумрака украинской пропаганды"
Рогов: приказы наносить удары по ЗАЭС отдают в Лондоне и Вашингтоне
Белый дом: США намерены вывести из-под санкций российские продукты питания
The Washington Post: в доме Трампа искали секретные документы о ядерном оружии
SCMP: попытки США склонить страны к ограничению цен на нефть РФ терпят крах
Небензя: Запад дал Киеву карт-бланш на любые преступления
ВЗГЛЯД: Время играет против Украины
Адвокат Добровинский об Успенской: "Ей грозит тюрьма, поэтому она так реагирует"
Дмитрий Гордон* об Арестовиче: "Шут, аферист, плохой человек"
ВС РФ ведут бои в Артёмовске на мебельной фабрике и заводе Лафарж
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников