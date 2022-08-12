Американские власти стремятся вывести из-под санкций продовольственные товары, которые Россия поставляет на международный рынок, заявила помощник госсекретаря США Молли Фи. Однако по её словам, Вашингтон не намерен уступать в вопросе потолка цен на российскую нефть и хочет лишить Москву доходов от чёрного золота.
Как подчеркнула Фи, если Россия прекратит поставлять продукты, в такие страны, как Африка, это может грозить голодом.
"Власти очень стараются вывести из-под санкций все российские продукты питания, поскольку осознают, что они важны для многих потребителей во всём мире, в том числе в Африке", — пояснила помощник госсекретаря на брифинге, посвящённом политике Вашингтона в отношении стран Африки.
При этом политик уточнила, что в контексте поставок нефти из России и возможного введения потолка цен на чёрное золото, "скидок" не будет даже для африканских стран.
"Мы пытаемся лишить Россию доходов, которые она получает от продажи нефти", — резюмировала Фи.
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