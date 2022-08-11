Express: военные НАТО заставили всплыть атомную подлодку ВМФ РФ близ Норвегии

Патрульный противолодочный самолёт P-8 Poseidon устроил "погоню" за российской многоцелевой атомной подводной лодкой проекта 971 "Щука-Б". Об этом заявили журналисты британского таблоида. Более того, по их сведениям, субмарина была вынуждена всплыть из-за манёвров штурмовика.

В публикации британского издания сообщили, что анонимному фотографу якобы удалось сделать снимки инцидента. Мужчина заявил, что команда НАТО, которая принимала участие в отслеживании судна, вынудила российскую подводную лодку всплыть на поверхность.

"В воскресенье вечером мы видели британский Poseidon P-8, а в понедельник мы видели группу кораблей ВМС НАТО и саму подводную лодку в надводном положении", — рассказал один из свидетелей в беседе с Express.

Однако военный аналитик Сидхарт Каушал оспорил данную информацию и отметил, что это маловероятно.

"Подводные лодки довольно часто передвигаются по поверхности, поскольку так безопаснее", — заявил он.