CDS: итальянские добровольцы на Украине попали на родине под следствие

19-летний Кевин Кьяппалоне отправился на Украину и встал на сторону киевского режима. По прибытии на фронт юноша сразу же опубликовал фотографии в социальных сетях с автоматом в руках. Однако теперь молодому человеку без военной подготовки грозит срок от двух до семи лет лишения свободы на родине в соответствии с законом от 1995 года, который предусматривает наказание за участие в вооружённых конфликтах на стороне иностранных государств. Об этом сообщает итальянское издание Corriere Della Sera (CDS).

42-летний Андреа Пальмьери решил присоединиться к республиканской Народной милиции. Предполагается, что итальянец находится в Донбассе с 2014 года. Однако на родине ему грозит пять лет заключения за участие в украинском конфликте, отмечают журналисты.

Также итальянец Риккардо Сотджиа может попасть в тюрьму. Он заявил, что Украина является нацистским государством и отправился на фронт.