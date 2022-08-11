Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ходарёнок: БПЛА "Байрактар" и "Орион" – два главных противника в ходе СВО
Военкор показал брошенный штаб "Правого сектора"*
Медведев посетил Донбасс: "Особое внимание восстановлению инфраструктуры"
В ООН подвергли критике выпады премьера Эстонии в адрес россиян
Эстония не пустит в страну россиян, которым ранее выдала шенгенские визы
Высоцкий о травле дочери Гребенщикова: "Проорались и займитесь своим делом"
Арестович рассказал, что Ермак "уговорил" его не ехать на фронт
В Австралии сравнили Зеленского с террористом после обстрела Запорожской АЭС
Стокгольм впервые экстрадирует гражданина Турции после сделки с Анкарой по НАТО

WP: на Украине Россия взяла под контроль месторождения на 12 трлн долларов

Мир

После начала спецоперации Украина потеряла установила контроль над месторождениями полезных ископаемых на сумму в 12,4 триллиона долларов, сообщает The Washington Post.

WP: на Украине Россия взяла под контроль месторождения на 12 трлн долларов

По данным канадской аналитической компании SecDev, в настоящее время Россия на Украине контролирует 63 месторождения угля, 42% металлов, 11% запасов нефти, пятую часть природного газа и треть месторождений редкоземельных элементов, в том числе литий, который необходим для изготовления аккумуляторов. Также Украина потеряла крупные месторождения урана, золота и известняка. В итоге Киев может лишиться доступа к 67% своих природных ископаемых.

Без этих месторождений Украина будет испытывать трудности с производством высокотехнологичной продукции. Кроме того, Киев сократит экспорт энергоресурсов и минералов в западные страны, которые будут вынуждены покупать их у России и Китая.

Также текущая ситуация привела к заморозке инвестиционных проектов в энергетической отрасли и горнорудном секторе.

По словам директора украинского аналитического центра экономики Станислава Зинченко, Украина рискует превратиться в одну из стран Балтии, которые не имеют возможности поддерживать свою промышленность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем

Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.

СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”
Силовые структуры
Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”
Силовые структуры
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Силовые структуры
Американские наёмники ВСУ: наши товарищи погибли, а украинцы разграбили их трупы
Анастасия Жукова "Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе Анастасия Жукова Любовь Степушова США пустили Латвию вперёд, чтобы узнать реакцию РФ на статус "террориста" Любовь Степушова Александр Артамонов Тайвань не способен противостоять ядерному потенциалу Китая Александр Артамонов
Силовые структуры
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
Силовые структуры
ВСУ: ситуация в Артёмовске критическая, украинская пехота "гибнет пачками"
NetEase: Лавров сделал заманчивое предложение Китаю, принятое на ура
Экономика и бизнес
NetEase: Лавров сделал заманчивое предложение Китаю, принятое на ура
Последние материалы
WP: на Украине Россия взяла под контроль месторождения на 12 трлн долларов
Медведев посетил Донбасс: "Особое внимание восстановлению инфраструктуры"
В ООН подвергли критике выпады премьера Эстонии в адрес россиян
Эстония не пустит в страну россиян, которым ранее выдала шенгенские визы
Высоцкий о травле дочери Гребенщикова: "Проорались и займитесь своим делом"
Арестович рассказал, что Ермак "уговорил" его не ехать на фронт
"Джеймс Уэбб": телескоп-брат "Хаббла" начал свою работу в Космосе
В Австралии сравнили Зеленского с террористом после обстрела Запорожской АЭС
Стокгольм впервые экстрадирует гражданина Турции после сделки с Анкарой по НАТО
ВВС Украины: взрывы на аэродроме в Белоруссии — дело рук местных партизан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников