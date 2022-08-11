WP: на Украине Россия взяла под контроль месторождения на 12 трлн долларов

После начала спецоперации Украина потеряла установила контроль над месторождениями полезных ископаемых на сумму в 12,4 триллиона долларов, сообщает The Washington Post.

По данным канадской аналитической компании SecDev, в настоящее время Россия на Украине контролирует 63 месторождения угля, 42% металлов, 11% запасов нефти, пятую часть природного газа и треть месторождений редкоземельных элементов, в том числе литий, который необходим для изготовления аккумуляторов. Также Украина потеряла крупные месторождения урана, золота и известняка. В итоге Киев может лишиться доступа к 67% своих природных ископаемых.

Без этих месторождений Украина будет испытывать трудности с производством высокотехнологичной продукции. Кроме того, Киев сократит экспорт энергоресурсов и минералов в западные страны, которые будут вынуждены покупать их у России и Китая.

Также текущая ситуация привела к заморозке инвестиционных проектов в энергетической отрасли и горнорудном секторе.

По словам директора украинского аналитического центра экономики Станислава Зинченко, Украина рискует превратиться в одну из стран Балтии, которые не имеют возможности поддерживать свою промышленность.