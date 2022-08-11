Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что для россиян "посещение Европы — привилегия, а не право человека". Он заявил, что Организация выступает против дискриминации.
Ранее Каллас призвала Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам.
"Мы выступаем против дискриминации. Но я не будут комментировать каждую колкость", — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, являются ли слова Каллас проявлением дискриминации.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказывание эстонского премьера "нацистской хренью", официальный представитель МИД России Мария Захарова — "чушью на грани национализма", а
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что 80 тому назад подобные заявления звучали из центра Европы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.