В ООН подвергли критике выпады премьера Эстонии в адрес россиян

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что для россиян "посещение Европы — привилегия, а не право человека". Он заявил, что Организация выступает против дискриминации.

Ранее Каллас призвала Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам.

"Мы выступаем против дискриминации. Но я не будут комментировать каждую колкость", — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, являются ли слова Каллас проявлением дискриминации.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказывание эстонского премьера "нацистской хренью", официальный представитель МИД России Мария Захарова — "чушью на грани национализма", а

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что 80 тому назад подобные заявления звучали из центра Европы.