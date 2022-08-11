В Австралии сравнили Зеленского с террористом после обстрела Запорожской АЭС

Директор Центра контргегемонистских исследований Тим Андерсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский руководствуется методами террористов Аль-Каиды*, когда приказывает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.

"Зеленский приказал своим силам, поддерживаемым НАТО, использовать беспилотники-камикадзе и артиллерию для удара по подконтрольной России АЭС в Запорожье, чтобы затем обвинить Россию", — сообщил Андерсон в соцсети.

Он сравнил эти методы с теми, которые применяли в Сирии боевики Аль-Каиды*, только в их случае это было химическое оружие.

Ранее Вооружённые силы РФ взяли под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В ночь на 7 августа украинская армия выстрелила по ЗАЭС из реактивной системы залпового огня "Ураган". Российские системы противовоздушной обороны сбили ракету, однако её осколки и двигатель упали вблизи энергоблока станции, два из которых перестали работать на полную мощность. Из-за обстрелов Россия запросила 11 августа заседание Совбеза ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал атаки по ЗАЭС "самоубийством" и призвал прекратить обстрелы ядерных объектов.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.