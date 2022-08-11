Стокгольм впервые экстрадирует гражданина Турции после сделки с Анкарой по НАТО

Шведские власти решили экстрадировать гражданина Турции впервые после того, как Анкара потребовала, чтобы Стокгольм выдавал скрывающихся в Швеции турецких преступников. В обмен Турция пообещала одобрить вступление скандинавской страны в Североатлантический альянс.

Ранее Финляндия и Швеция осудили спецоперацию РФ на Украине и подали заявки на вступление в НАТО, однако Анкара заблокировала процесс рассмотрения этих заявок и потребовала, чтобы скандинавские страны экстрадировали членов запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. В конце июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в сфере безопасности, где были учтены все требования Анкары. В ответ Турция пообещала не мешать странам вступать в НАТО.

В четверг, 11 августа Стокгольм решил экстрадировать мужчину, который в Турции был приговорён к 14 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве. Сам обвиняемый объясняет уголовное преследование тем, что он принял христианство, не захотел служить в армии и является курдом.