Онуфриенко: 10-тысячная группировка ВСУ "незаметно рассосалась"

Российские военные в рамках СВО уже добились существенных успехов по демилитаризации ВСУ. Наглядный пример — на Запорожской линии фронта "незаметно рассосалась" 10-тысячная группировка.
Об этом в интервью телеканалу 360 рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
По его словам, отлично сработала российская тактика наращивания наступления на всех направлениях:
"Такое решение командования ВС РФ не позволило ВСУ сконцентрировать свои силы в определенном районе для проведения так называемого "контрнаступления", — пояснил военный эксперт. — Украинские боевики столкнулись с множеством различных проблем, касающихся потери боевого потенциала. Так, ВСУ утратили свои артиллерийские возможности, поскольку в рядах подразделений не хватает боеприпасов и военной техники".
Онуфриенко отметил, что перечисленные проблемы ВСУ вкупе с резким усилением активности союзных сил России и Донбасса и привели к тому, что 10-тысячная группировка ВСУ буквально "незаметно рассосалась".
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