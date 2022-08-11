Онуфриенко: 10-тысячная группировка ВСУ "незаметно рассосалась"

Российские военные в рамках СВО уже добились существенных успехов по демилитаризации ВСУ. Наглядный пример — на Запорожской линии фронта "незаметно рассосалась" 10-тысячная группировка.

Об этом в интервью телеканалу 360 рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его словам, отлично сработала российская тактика наращивания наступления на всех направлениях:

"Такое решение командования ВС РФ не позволило ВСУ сконцентрировать свои силы в определенном районе для проведения так называемого "контрнаступления", — пояснил военный эксперт. — Украинские боевики столкнулись с множеством различных проблем, касающихся потери боевого потенциала. Так, ВСУ утратили свои артиллерийские возможности, поскольку в рядах подразделений не хватает боеприпасов и военной техники".

Онуфриенко отметил, что перечисленные проблемы ВСУ вкупе с резким усилением активности союзных сил России и Донбасса и привели к тому, что 10-тысячная группировка ВСУ буквально "незаметно рассосалась".