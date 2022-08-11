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Strategic Culture: ВМФ России закрепился в девяти морях и грозит НАТО

Мир

Российские корабли создают проблемы для НАТО в акватории девяти морей, сообщает журналист и политолог Деклан Хейс в статье, опубликованной в Strategic Culture.

Strategic Culture: ВМФ России закрепился в девяти морях и грозит НАТО

В конце июля российский лидер Владимир Путин утвердил Морскую доктрину России, которая свидетельствует об усилении Военно-морского флота РФ. По словам автора, страна обладает группировкой военных кораблей, которые могут противостоять силам Североатлантического альянса. Так, Москва готова нанести смертельный удар по противнику в акватории сразу девяти морей.

"В Норвежском, Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях действительно много воды. Эти моря стали бы ужасными объектами для любой державы, решившей напасть на Россию", — пишет Хейс.

После того, как США решили вступить в противостояние с Военно-морскими силами Китая, ВМФ России стало легче держать оборону, поскольку теперь Пентагону придётся сдерживать сразу две морские державы.

По словам автора материала, США могли бы продолжать давление на Россию, но зачем-то послали на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, чем настроили против себя флот Китая. Теперь НАТО не сможет вести игру по принципу "разделяй и властвуй", отметил Хейс.

Он считает, что ВМФ России может объединиться с ВМС Китая, чтобы противостоять США в Японском море или Тайваньском проливе, если там начнётся война за Тайвань. Если это произойдёт, то Вашингтон лишится союзников в лице Японии и Южной Кореи, потому что они с высокой долей вероятности не станут ввязываться в этот конфликт, подчеркнул автор статьи.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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