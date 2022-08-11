Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что порядка 13-ти тысяч действующих и бывших белорусских военных готовы взять в руки оружие для участия в спецоперации на Украине на стороне России.
"По предварительным данным, до 13 000 человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений Беларуси подписали согласие на участие в в….* против Украины", — сказал он ходе брифинга, пишут украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что, если Украина нанесёт удары по территории Белоруссии, то со стороны Минска последует ответный удар по позициям ВСУ. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов.
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