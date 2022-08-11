Пленный майор ВСУ "Волына" извинился перед жителями Донбасса: я не хотел такого

Майор ВСУ Сергей Волынский дал интервью журналистам Первого канала, в котором рассказал о своём отношении к происходящему и к жителям Мариуполя.

В ходе разговора с представителями прессы Волынский сказал, что хочет принести извинения жителям Донбасса, и сожалеет о многочисленных жертвах среди мирного населения.

"Я ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы была трагедия и было человеческое горе", — сообщил Волынский.

При этом украинский офицер добавил, что не хотел бы смотреть в глаза самим мариупольцам из-за их отношения к ВСУшникам

"Ну, из-за того, что у них негативное отношение к украинским военным. У них сложилось впечатление, что мы какие-то изверги, нелюди, что ли…" — объяснил свои слова "Волына".

Волынский был командиром 36-й бригады украинских морпехов. Он был в числе тех, кто решил сдаться в плен на заводе "Азовсталь". Уже несколько месяцев "Волына" находится в СИЗО.