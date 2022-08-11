Рожин заявил, что оборона ВСУ в Марьинке пока ещё не рухнула

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что оборона ВСУ в Марьинке пока ещё не рухнула.

По словам эксперта, пока что недостаточно достоверных фактов, чтобы говорить о продвижении союзных сил в Марьинке. Рожин заявил, что по фото и видео, которые появляются в Сети, сложно сказать, где и куда продвигаются войска. Он заявил, что Марьинка — это крупный укрепрайон, и говорить сейчас о том, что оборона ВСУ рухнула, нельзя.

"Да, мы его с севера поджали, есть продвижение в самом посёлке, но оно не столь значительное, чтобы говорить о том, что оборона противника в Марьинке рухнула. Не рухнула. Украина продолжает перебрасывать туда подкрепление", — подчеркнул Рожин в интервью "Украине.ру".