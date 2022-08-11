Олег Царёв: Украине нельзя оставлять Днепропетровск и Одессу

Глава парламента Новороссии, украинский политик Олег Царёв сделал свой прогноз о будущем специальной военной операции и судьбе освобождённых территорий Украины. По его мнению, СВО может затянуться, но, как минимум, Юго-Восток Украины будет под контролем России.

Он считает, что на контрнаступление, анонсированное Украиной, она не пойдёт, так как у неё нет сил. Хотя попытки могут быть, но контрнаступление на Херсон будет отбито, заметил политик в беседе с argumenti. ru.

В Донецке разделённый фронт будет перемалываться, а союзные силы будут постепенно двигаться вперёд, добавил Царёв.

Он заявил, что Украине нельзя оставлять такие города как Днепропетровск и Одесса, где есть заводы и люди, которые помнят, как создавать ядерное оружие.

Однако возможна и программа-максимум, то есть освобождение всей территории Украины, заключил политик.