Рожин: после зачистки Песков от ВСУ союзные силы пойдут в Первомайск и Водяное

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что после зачистки Песков союзные силы попытаются нанести удар по позициям ВСУ в Первомайском и Водяном.

По мнению эксперта, взятие под свой контроль Первомайска даст нашим военным возможность продвинуться на запад Донбасса, а наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка. По словам Рожина, именно по этой дороге идёт снабжение группировки ВСУ, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны.

"Взятие Водяного создаёт очень серьёзные проблемы для противника", — заявил Рожин в интервью "Украине.ру".

Эксперт заключил, что Пески необходимо дозачистить и продвинуться на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии авдеевскую группировку.