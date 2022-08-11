Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что после зачистки Песков союзные силы попытаются нанести удар по позициям ВСУ в Первомайском и Водяном.
По мнению эксперта, взятие под свой контроль Первомайска даст нашим военным возможность продвинуться на запад Донбасса, а наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка. По словам Рожина, именно по этой дороге идёт снабжение группировки ВСУ, удерживающей Авдеевку и прилегающие укрепрайоны.
"Взятие Водяного создаёт очень серьёзные проблемы для противника", — заявил Рожин в интервью "Украине.ру".
Эксперт заключил, что Пески необходимо дозачистить и продвинуться на Водяное, чтобы эффективно обстреливать из артиллерии авдеевскую группировку.
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