Граждане Украины предложили сделать неонациста Карася главой СБУ

Неонациста и создателя группировки "С14" Карася предложили сделать главой СБУ.

Евгений Карась на Украине считается идеологом нацизма, русофобом и борцом за чистоту страны. Националистически настроенные украинцы опубликовали в конце июля на сайте Офиса Президента Украины петицию с просьбой назначить Карася главой СБУ.

Карась известен своими русофобскими взглядами. Он неоднократно заявлял, что к власти должны прийти "настоящие националисты", а Майдан — это победа украинского национализма. Карась также признавался, что для него убивать людей — "весело и прикольно".

"Мы выполняем задачи Запада, потому что мы единственные, кто готов их исполнять, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать", — говорит Евгений Карась.

Главарь "С14" называл воюющих в Донбассе нацбатавцев "публикой на драйве", а незадолго до начала специальной военной операции (СВО) предлагал напасть на Россию.

На данный момент петиция собрала более шести тысяч голосов, однако этого недостаточно, чтобы Зеленский рассмотрел её.