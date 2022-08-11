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Мнения: Зеленский и Гитлер во многом схожи, но у первого возможностей больше

Мир

Российский политолог Николай Стариков считает, что нынешний президент Украины идёт по стопам Адольфа Гитлера.

Мнения: Зеленский и Гитлер во многом схожи, но у первого возможностей больше

Да и вообще, по его мнению, между этими двумя историческими персонажами много общего:

"Гитлер стал канцлером Германии 30 января 33 года, с 1 февраля им был распущен Рейхстаг. Владимир Зеленский же распустил Верховную Раду сразу в момент своей инаугурации.

На этом сходство — увы — не заканчивается. Оба проводили, например, геноцид мирного населения, — говорит Стариков, отмечая, что разница между ними тоже есть: — Гитлер во время войны занимался боевыми действиями, поэтому для публичных выступлений, для медийной активности времени у него не осталось. Зеленский же ежедневно во все возрастающем объеме присутствует во всех средствах массовой информации. просто потому, он ничем на самом деле не руководит”.

Зюганов считает, что Зеленский может превзойти Гитлера

С политологом Стариковым согласен лидер КПРФ. Вот только, по мнению Геннадия Зюганова, у Зеленского "есть шанс" превзойти Гитлера, потому что у него есть доступ к ядерной энергии, которую он может использовать для достижения своих целей.

"Цереушные выкормыши в Киеве оказались способны и на это. Мы имеем дело с ядерным шантажом человечества, — цитирует слова Зюганова пресс-служба его партии. — Обстрелы АЭС — принципиально новая, опаснейшая стадия бандеровского безумия".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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