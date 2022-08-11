Российский политолог Николай Стариков считает, что нынешний президент Украины идёт по стопам Адольфа Гитлера.
Да и вообще, по его мнению, между этими двумя историческими персонажами много общего:
"Гитлер стал канцлером Германии 30 января 33 года, с 1 февраля им был распущен Рейхстаг. Владимир Зеленский же распустил Верховную Раду сразу в момент своей инаугурации.
На этом сходство — увы — не заканчивается. Оба проводили, например, геноцид мирного населения, — говорит Стариков, отмечая, что разница между ними тоже есть: — Гитлер во время войны занимался боевыми действиями, поэтому для публичных выступлений, для медийной активности времени у него не осталось. Зеленский же ежедневно во все возрастающем объеме присутствует во всех средствах массовой информации. просто потому, он ничем на самом деле не руководит”.
С политологом Стариковым согласен лидер КПРФ. Вот только, по мнению Геннадия Зюганова, у Зеленского "есть шанс" превзойти Гитлера, потому что у него есть доступ к ядерной энергии, которую он может использовать для достижения своих целей.
"Цереушные выкормыши в Киеве оказались способны и на это. Мы имеем дело с ядерным шантажом человечества, — цитирует слова Зюганова пресс-служба его партии. — Обстрелы АЭС — принципиально новая, опаснейшая стадия бандеровского безумия".
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