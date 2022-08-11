Политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление советника главы Офиса украинского президента Алексея Арестовича, сообщившего о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.
Корнилов не исключает, что у Арестовича есть шансы стать президентом Украины.
"Украина заслужила Арестовича. Если он пойдет в президенты, я не исключаю, что его могут избрать. Если был клоун Зеленский, почему не может быть клоуна Арестовича?", — иронично заметил Корнилов в своём Telegram-канале.
Эксперт согласился, что Арестович на данный момент является одним из самых авторитетных украинских политиков, поэтому он, вполне возможно, и будет избран на роль украинского лидера. Корнилов добавил, что на пост вице-президента в таком случае можно выдвинуть журналиста Дмитрия Гордона*.
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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