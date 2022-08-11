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Межевич: Россия может полностью отказаться от хозяйственных связей с Европой

Мир

Выдавать или не выдавать визы россиянам — это компетенция не только Латвии, но ещё и Брюсселя. То, что хочет Латвия, ещё не означает, что это же поддержат Германия или Франция. Такое мнение высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, комментируя Pravda.Ru призыв министра иностранных дел Латвии закрыть въезд в страну гражданам России и признание Российской Федерации "страной — спонсором терроризма".

Межевич: Россия может полностью отказаться от хозяйственных связей с Европой

По словам эксперта, подобные ограничения на въезд — это своего рода "зеркалка" тем ограничениям, которые когда-то существовали в Советском Союзе на выезд.

"Однако Советский Союз понимал, что с точки зрения материальных благ он проигрывает Западу. Поэтому считал возможным не показывать этот Запад для той части населения, которую он не считал особо устойчивой. Теперь ситуация поменялась. Запад понимает, что гражданин России или Белоруссии, приехав на Запад, ничего или почти ничего хорошего не увидит. Увидит разную степень экономической и политической деградации. И чтобы россиянин или белорус не разочаровывались в этом мифологическом Западе, просто предлагается закрыть туда вход. Это не свидетельство силы, это свидетельство слабости", — заявил собеседник издания.

Он добавил, что пока решение по визам не будет иметь каких-то правовых последствий для Российской Федерации. Но они возможны, если это будет оформлено в виде соответствующих решений Еврокомиссии.

Признание России "страной — спонсором терроризма" — серьёзное обвинение, это действительно начало кампании, считает Межевич.

Запад не в состоянии полностью разорвать хозяйственные связи с РФ, ему всё равно придётся выкручиваться, тогда как Россия может полностью отказаться от хозяйственных связей с Европой, что, скорее всего, и придётся делать при подобной формулировке, заключил эксперт.

Ранее сейм Латвии официально признал Россию "государством, спонсирующим терроризм".

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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