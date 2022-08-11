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Политолог Рэнкас рассказал, откуда Польше ждать угрозы: не из России

Мир

Политолог Конрад Рэнкас рассказал, откуда для Польши исходит опасность. По словам эксперта, речь идёт не о России, а о границах страны с нестабильной Украиной и непредсказуемой Литвой.

Политолог Рэнкас рассказал, откуда Польше ждать угрозы: не из России

"Таких направлений на данный момент два — современная граница с Украиной, и граница с Литовским государством, почти не имеющим военной мощи, но непредсказуемым и агрессивным", — сказал Рэнкас в беседе с "Украиной.ру".

Рэнкас считает, что Польша нуждается в мощных вооружённых силах, с профессиональными и хорошо оснащёнными кадрами.

Также эксперт оценил сообщение о закупке руководством страны иностранного оружия. Рэнкас назвал этот шаг властей "государственной изменой".

Ранее стало известно о желании Варшавы закупить у США 500 РСЗО HIMARS, однако пока американцы готовы передать полякам не более 30 этих ракетных комплексов. В Вашингтоне объяснили, что сами испытывают дефицит вооружения из-за того, что оказывают военную помощь Киеву.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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