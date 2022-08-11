Политолог Конрад Рэнкас рассказал, откуда для Польши исходит опасность. По словам эксперта, речь идёт не о России, а о границах страны с нестабильной Украиной и непредсказуемой Литвой.
"Таких направлений на данный момент два — современная граница с Украиной, и граница с Литовским государством, почти не имеющим военной мощи, но непредсказуемым и агрессивным", — сказал Рэнкас в беседе с "Украиной.ру".
Рэнкас считает, что Польша нуждается в мощных вооружённых силах, с профессиональными и хорошо оснащёнными кадрами.
Также эксперт оценил сообщение о закупке руководством страны иностранного оружия. Рэнкас назвал этот шаг властей "государственной изменой".
Ранее стало известно о желании Варшавы закупить у США 500 РСЗО HIMARS, однако пока американцы готовы передать полякам не более 30 этих ракетных комплексов. В Вашингтоне объяснили, что сами испытывают дефицит вооружения из-за того, что оказывают военную помощь Киеву.
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