Марочко: ситуация в Артёмовске, Соледаре и Северске внушает оптимизм

По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у ВС РФ в районе населённых пунктов Соледар, Артёмовск и Северск есть внушающие оптимизм успехи, которые позволяют с надеждой смотреть на ситуацию на фронте и давать положительные прогнозы на будущее. Такое заявление Марочко сделал на Первом канале.

"Сейчас в агломерации Артемовск, Соледар и Северск есть ряд позитивных сдвигов. Прежде всего хочу отметить, что наши подразделения уже с северо-востока зашли в населенный пункт Артемовск, закрепились здесь и продолжают развивать успех вглубь данного населенного пункта", — пояснил Марочко.

Представитель ДНР рассказал о существенном продвижении союзных сил в районе Северодонецка в течение минувших суток, и теперь они располагаются уже поблизости от центра Соледара.

В Северске же положение дел несколько иное, отметил Марочко. Продвижения со стороны ВС РФ в этом населённом пункте пока нет, однако российские военные закрепились на до этого занятых позициях, с которых "подавляют, планомерно уничтожают как живую силу, так и технику противника", — добавил Марочко.