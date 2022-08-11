Руководитель Германии Олаф Шольц прокомментировал предложения западных политиков перестать выдавать россиянам шенгенские визы.
"Я с трудом представляю себе это", — подчеркнул немецкий канцлер во время пресс-конференции.
Ранее латвийские парламентарии объявили Российскую Федерацию "государством, спонсирующим терроризм" и потребовали запретить гражданам этой страны получать шенгенские визы.
В МИД РФ сочли такие призывы шовинизмом. По мнению представителей Москвы, западные чиновники хотят "отменить всё русское".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.