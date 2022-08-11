Шольц не поддержал призывы коллег отменить выдачу шенгенских виз гражданам РФ

Руководитель Германии Олаф Шольц прокомментировал предложения западных политиков перестать выдавать россиянам шенгенские визы.

"Я с трудом представляю себе это", — подчеркнул немецкий канцлер во время пресс-конференции.

Ранее латвийские парламентарии объявили Российскую Федерацию "государством, спонсирующим терроризм" и потребовали запретить гражданам этой страны получать шенгенские визы.

В МИД РФ сочли такие призывы шовинизмом. По мнению представителей Москвы, западные чиновники хотят "отменить всё русское".