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Жителей Польши предупредили, что газа из Скандинавии зимой не будет

Мир

Журналисты польского издания сообщили, что строительство газопровода Baltic Pipe, стоимость которого составляет более двух миллиардов злотых, завершено только наполовину. Ранее предполагалось, что трубопровод выступит в качестве альтернативы российского газа, однако скорее всего жители Польши останутся без голубого топлива зимой.

Жителей Польши предупредили, что газа из Скандинавии зимой не будет

"За два месяца до начала отопительного сезона PGNiG, отвечающая за обеспечение поставок Baltic Pipe, не может похвастаться ни одним контрактом, гарантирующим хотя бы частичное замещение российского газа импортным с севера этой зимой", — отметили журналисты.

Для осуществления нового подключения Варшаве необходимо либо получить доступ к разрабатываемым месторождениям в Северном море, либо заключить контракты на закупку сырья на месте. Однако даже в таком случае Baltic Pipe будет заполнен только на 20%. Остальное Польше придётся закупать у иностранных поставщиков, которые добывают газ на шельфе.

"Норвегия, держащая монополию в Северном море, взвинтила цены на газ для Польши. Возмущению премьера Матеуша Моравецкого не было предела", — отметили в EADaily.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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