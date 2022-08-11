Российский сенатор Джабаров: "Арестович никогда не будет президентом Украины"

Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил намерение советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича стать лидером страны.

Как подчеркнул сенатор, этого украинского политика нельзя назвать компетентным. Также Джабаров раскритиковал нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Он ухудшает положение своей страны, отметил российский чиновник.

"Арестовичу вообще не светит, никогда он не будет президентом Украины", — сказал Джабаров, слова которого передаёт "Говорит Москва".

По мнению члена СФ, Арестович не является достойным политиком. Также собеседник издания назвал советника "вторым клоуном".

Ранее Арестович заявил о желании стать руководителем Украины. Однако он отметил, что планирует бороться за эту должность только в случае отказа Зеленского переизбираться.